Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması: 'Böyle kulüpleri görmezden gelemezsin'

Fransa Ligue ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, transferiyle ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:26
Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması: 'Böyle kulüpleri görmezden gelemezsin'
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Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fransa'dan So Foot'a konuşan Yusuf Yazıcı, "Benim için geleceğin ne getireceğini hala bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum. Birçok büyük kulübün benimle ilgilendiğini görmek harika ama benim asıl yapmak istediğim şey EURO 2024'e konsantre olmak" dedi.

"MILAN'I GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

Milli oyuncu, "Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Tabii ki Milan gibi kulüpleri görmezden gelemezsiniz. Ronaldinho var, Beckham var... Geleceğin benim için ne getireceğini göreceğiz" açıklamasını yaptı.

BU SEZON 16 GOLE ETKİ ETTİ

27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 2019 yazında 18.5 milyon euro karşılığı transfer olduğu Lille'de bu sezon 42 resmi maça çıktı ve 12 gol atıp 4 asist yaptı.


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