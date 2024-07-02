Lille ile yolları ayırmıştı: Yusuf Yazıcı için Süper Lig'den sürpriz talip!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Fransız ekip Lille ile yollarını ayıran 27 yaşındaki milli oyuncu Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin, Lille ile sözleşmesi sona eren milli yıldız Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Fransa merkezli RMC Sport'un haberine göre; Lille'den hocası Paulo Fonseca'nın Milan'a istediği Yusuf Yazıcı için Fenerbahçe de devreye girdi.
LİLLE İLE YOLLARI AYIRMIŞTI
Haberde Fenerbahçe'nin henüz Yusuf Yazıcı ve temsilcisine resmi bir teklif sunmadığı ancak kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.
Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı, yeni kulübüne bonservissiz şekilde imza atabilecek.
2 KUPA KAZANDI
CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık sezonlar geçiren Yusuf, 5 sezonda Lille formasıyla çıktığı 135 maçta 29 gol 15 asistlik performans gösterdi.
27 yaşındaki hücum oyuncusu, Lille'de bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu bir de Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Yusuf Yazıcı haberleri fenerbahçe haberleri lille haberleri transfer haberleri trabzonspor haberleri
Spor Haberleri
- Ndombele'nin yeni adresi belli oluyor!
- Milli yıldız için Süper Lig'den sürpriz talip!
- İzin alamamıştı: Trezeguet'den milli takım hamlesi!
- NBA'de şok karar: Şampiyon takım satışa çıktı!
- Real Madrid'den Hezonja kararı!
- Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi!
- Türkiye-Avusturya maçı şifresiz nasıl izlenir?
- Süper Lig devinden Szalai hamlesi!
- Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!
- Belçikalı yıldızdan gazeteciye hakaret!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Kritik sanıklardan akılalmaz sözler
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- 'Eurovision'dan beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum'
- En kibar erkekler hangi burçlardan çıkıyor?