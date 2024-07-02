Lille ile yolları ayırmıştı: Yusuf Yazıcı için Süper Lig'den sürpriz talip!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:17

Güncelleme: 02.07.2024 - 16:17

Fenerbahçe'nin, Lille ile sözleşmesi sona eren milli yıldız Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Fransa merkezli RMC Sport'un haberine göre; Lille'den hocası Paulo Fonseca'nın Milan'a istediği Yusuf Yazıcı için Fenerbahçe de devreye girdi.

LİLLE İLE YOLLARI AYIRMIŞTI

Haberde Fenerbahçe'nin henüz Yusuf Yazıcı ve temsilcisine resmi bir teklif sunmadığı ancak kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı, yeni kulübüne bonservissiz şekilde imza atabilecek.

2 KUPA KAZANDI

CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık sezonlar geçiren Yusuf, 5 sezonda Lille formasıyla çıktığı 135 maçta 29 gol 15 asistlik performans gösterdi.

27 yaşındaki hücum oyuncusu, Lille'de bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu bir de Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.