Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında kendi sahasında Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Pierre Sage'nin ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.
LİLLE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LİLLE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoît Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Lille, ligde oynadığı son maçta Metz deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Lyon ise kendi sahasında ağırladığı Monaco'yu 3-2 mağlup etmişti.
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