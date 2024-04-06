Lille, Marsilya'yı 3 golle mağlup etti!
Fransa Ligue 1 28. hafta maçında Lille, sahasında Marsilya'yı 3-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1 28. hafta maçında Lille, sahasında Marsilya ile karşılaştı.
Decathlon Arena'da oynanan maçı Lille 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 54. dakikada penaltıdan Jonathan David, 71. dakikada Remy Cabella, 84. dakikada ise Gudmundsson'dan geldi. Marsilya'nın tek golünü 81. dakikada kendi kalesine Ismaily attı.
Jean Louis Gasset'in öğrencileri ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Lille ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Bu sonuçla birlikte Paulo Fonseca'nın takımı puanını 49 yaptı ve 3. sıraya çıkarak Şampiyonlar Ligi için önemli bir galibiyet aldı. Marsilya ise 39 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lille, Monaco'ya konuk olacak. Marsilya ise Nice'i ağırlayacak.
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