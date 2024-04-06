Lille, Marsilya'yı 3 golle mağlup etti!

Fransa Ligue 1 28. hafta maçında Lille, sahasında Marsilya'yı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:15
Lille, Marsilya'yı 3 golle mağlup etti!
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1 28. hafta maçında Lille, sahasında Marsilya ile karşılaştı.

Decathlon Arena'da oynanan maçı Lille 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 54. dakikada penaltıdan Jonathan David, 71. dakikada Remy Cabella, 84. dakikada ise Gudmundsson'dan geldi. Marsilya'nın tek golünü 81. dakikada kendi kalesine Ismaily attı.

Jean Louis Gasset'in öğrencileri ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Lille ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Paulo Fonseca'nın takımı puanını 49 yaptı ve 3. sıraya çıkarak Şampiyonlar Ligi için önemli bir galibiyet aldı. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, Monaco'ya konuk olacak. Marsilya ise Nice'i ağırlayacak.


lille haberleri marsilya haberleri Fransa Ligue 1 haberleri

İlgili Haberler

Lille'den Avusturya'da büyük avantaj!

Lille'den Avusturya'da büyük avantaj!
PSG 10 kişi kaldı: Marsilya'yı deplasmanda devirdi!

PSG 10 kişi kaldı: Marsilya'yı deplasmanda devirdi!
Kylian Mbappe'den Marsilya'ya gözdağı: 14 maçta yenilgisi yok!

Kylian Mbappe'den Marsilya'ya gözdağı: 14 maçta yenilgisi yok!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'de 5 futbolcunun durumu belli oldu

Fenerbahçe'de 5 futbolcunun durumu belli oldu
Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!

Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!
Ünlü oyuncu Alan Ritchson modellik yaparken tacize uğradığını itiraf etti!

Ünlü oyuncu Alan Ritchson modellik yaparken tacize uğradığını itiraf etti!
Türkiye’den kaçırılmıştı! Tarihi Kuran ana vatanına döndü

Türkiye’den kaçırılmıştı! Tarihi Kuran ana vatanına döndü
Dünya sıralaması yenilendi: FIFA'dan Türkiye'ye kötü haber!

Dünya sıralaması yenilendi: FIFA'dan Türkiye'ye kötü haber!
İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu!

İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu!
Süper Lig için şampiyonluk tahmini: '101 puanla şampiyon...'

Süper Lig için şampiyonluk tahmini: '101 puanla şampiyon...'
İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı