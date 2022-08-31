Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, kendi sahasında Nice'i ağırlıyor. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Ligue 1'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, kendi sahasında Nice'i ağırlayacak.
Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele beIN Connect uygulamasından naklen yayımlanacak.
Lille, ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ajaccio'yu 3-1 mağlup etmişti.
Nice ise kendi sahasında ağırladığı Marsilya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
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