Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Bruno Genesio yönetimindeki Lille, kendi sahasında Jindrich Trpisovsky'nin ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
LİLLE - SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Hainaut Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LİLLE - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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