Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:18
Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Bruno Genesio yönetimindeki Lille, kendi sahasında Jindrich Trpisovsky'nin ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE - SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Hainaut Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LİLLE - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan naklen yayımlanacak.


slavia prag haberleri lille haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan itidal çağrısı: 'Bazı şeylerin sahalardan uzaklaşması lazım'

Galatasaray'dan itidal çağrısı: 'Bazı şeylerin sahalardan uzaklaşması lazım'
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan yanıtı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan yanıtı!
Galatasaray'dan Maxim de Cuyper için resmi teklif: Sarı-kırmızılılardan Belçika hamlesi!

Galatasaray'dan Maxim de Cuyper için resmi teklif: Sarı-kırmızılılardan Belçika hamlesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler