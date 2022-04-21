Lille, son anlarda yıkıldı!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, deplasmanda Reims'e son dakikalarda yediği gol ile mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi. Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmayı Lille, 2-1'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Reims'e 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Marshall Munetsi ve uzatma dakikalarında Yunis Abdelhamid kaydetti. Lille'nin tek golü ise 57. dakikada Renato Sanches'ten geldi.
Lille'de Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz ise maç kadrosunda yer almadı.
Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Lille, 48 puanda kaldı. Reims ise puanını 40'a yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Lille, Strasbourg ile sahasında karşılaşacak. Reims, milli futboclu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı konuk edecek.
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