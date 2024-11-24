Lille'e kendi evinde tek gol yetti!
Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rennes'i 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 12. hafta mücadelesinde Lille, Rennes'i konuk etti. Decathlon Arena'daki maçta ev sahibi ekip Lille mücadeleyi 1-0 kazandı.
Lille galibiyeti getiren tek golü 45'te Edon Zhegrova attı.
Lille, bu galibiyetin ardından puanını 22 yaptı. Rennes, 11 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Montpellier deplasmanına gidecek. Rennes, St, Etienne'yi konuk edecek.
Etiketler: #lille #rennes #Fransa Ligue 1
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