Luana Alonso kimdir? Paris Olimpiyat Oyunları'ndan kovulan Luana Alonso kimdir? Luana Alonso neden kovuldu?
Paraguaylı yüzücü Luana Alonso, Paris Olimpiyat Köyü'nden "uygunsuz ortam" yarattığı gerekçesiyle uzaklaştırıldı. Peki, Luana Alonso kimdir? Paris Olimpiyat Oyunları'ndan kovulan Luana Alonso kimdir? Luana Alonso neden kovuldu?
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yeni bir skandal daha yaşandı. Paraguaylı yüzücü Luana Alonso, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpiyat Köyü'nden ihraç edildi. Peki, Luana Alonso kimdir? Paris Olimpiyat Oyunları'ndan kovulan Luana Alonso kimdir? Luana Alonso neden kovuldu?
LUANA ALONSO KİMDİR?
Luana María Alonso Mendez 19 Mart 2004 yılında dünyaya gelmiştir. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kelebek etkinliğinde yarıştı ve kelebek disiplininde birden fazla Paraguay rekoruna sahiptir.
Alonso, üniversite eğitimi için ABD'de bulunan University Park, Teksas'taki Southern Methodist Üniversitesi'ne ve Blacksburg, Virginia'daki Virginia Tech'e gitti ve burada sırasıyla National Collegiate Athletic Association - NCAA Division I Swimming & Diving'de SMU Mustangs ve Virginia Tech Hokies takımlarında oynadı.
LUANA ALONSO NEDEN OLİMPİYATLAR'DAN KOVULDU?
Paraguay Olimpiyat Komitesi Başkanı Schaerer, "E-postayı gönderdi ve delegasyonumuzun üyeliğini durdurma yetkisi verildi" diyerek Alonso’nun köyden çıkarılışını anlattı.
Ertesi gün, 28'i Pazar günü, Olimpiyat Köyü'nde ona rastladım. Dışarı çıkmak için giyinmişti, kendi kıyafetleriyle, delegasyonun kıyafetleriyle değil. Matheo Mateos'a kulaklık götürmeye gittiğini söylemiş.
Olimpiyat Köyü’nden ayrıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Alonso, gelecekte Spor Bakanlığı için aday olmayı düşündüğünü de belirtti.
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