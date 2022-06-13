Lincoln Henrique kimdir? Lincoln Henrique kaç yaşında? Lincoln Henrique'nin eşi kim?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 18:40

Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan Brezilyalı futbolcu, 1998 yılında doğdu. Futbol hayatına 2007 yılında Grêmio alt yapısında başladı. 2015 yılında aynı kulüpte profeyonel futbol kariyeri başladı. 2017 yılında Çaykur Rizespor'da, 2018 ylında América Mineiro'da kiralık olarak oynadı. 2019 yılında Santa Clara'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE, LİNCOLN HENRİQUE İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

LİNCOLN HENRİQUE'NİN EŞİ KİM?

Lincoln Henrique, Adriana Müller ile evli. Lincoln Henrique, Fenerbahçe için yola çıktı. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bugün saat 18:30 sularında İstanbul'da olacak. Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Mu¨ller, uçaktan paylaşım yaptı.



