Son Dakika: Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:33
Son Dakika: Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi açıkladı
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. 


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