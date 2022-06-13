Son Dakika: Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi açıkladı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:33

Fenerbahçe Spor Kulübü, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.