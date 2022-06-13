Son Dakika: Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2022
Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/W6ifpJDvvh
Video Haberler
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- Ünnü AKP'den istifa etti
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!