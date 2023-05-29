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Lionel Messi'den Barcelona kararı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Lionel Messi'nin gelecek sezon Barcelona'ya dönmeyeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 22:49
Lionel Messi'den Barcelona kararı
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Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin geleceği netleşiyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Al Hilal dahil birçok kulüpten teklif alan Arjantinli yıldız, birkaç gün içinde geleceği hakkındaki kararını verecek. Haberde, Messi'nin eski kulübü Barcelona'yı seçenekler arasında görmediği aktarıldı.

KISA SÜREDE KARAR VERECEK

Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Xavi Hernandez'in kendisine olan ilgilerinin farkında olan Messi'nin, kulüpten somut bir adım görmediği için daha fazla beklemek istemediği ve kısa süre içinde yeni kulübünü belirlemek istediği kaydedildi.

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 40 resmi maça çıkan 35 yaşındaki Lionel Messi bu maçlarda 21 gol 20 asist kaydetti.


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