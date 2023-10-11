Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:28

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:38

Futbol efsanesi Lionel Messi'nin Apple TV+'ta yeni belgesel dizisi yayımlandı. "Messi Meet America" adlı dizide Messi'nin Amerika Birinci Futbol Ligi'ne (MLS) gelişini ve Inter Miami kulübü anlatılıyor. Peki Lionel Messi belgeseli Apple TV+'ta nasıl izlenir?

LIONEL MESSI BELGESELİ APPLE TV+'TA NASIL İZLENİR?

"Messi Meets America," Messi'nin MLS macerasının görünmeyen yüzüne özel bir bakış sunuyor. Ayrıca belgesel Messi'nin temmuz ayında attığı son dakika golüyle takımının Lig Kupası galibiyetini kutladığı ilk maçı da içeriyor.

Ayrıca, dizide Messi'nin MLS'e olan olumlu etkisini gözler önüne seriyor. Maçları rekor izleyici sayılarına ulaşıyor, ürün satışları artıyor ve stadyumlar tıklım tıklım doluyor. Messi'nin etkisi adeta bir "Messi Mania" yaratıyor.

"Messi Meets America" dizisinin ilk üç bölümü şu anda yayında bulunuyor. Diğer üç bölüm ise Messi'nin sezon içindeki performansına odaklanarak önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

Lionel Messi belgeselini izlemek için, "Messi Meets America"yı Apple'ın orijinal dizi ve film yayını servisi olan Apple TV+'ta izleyebilirsiniz. Bu hizmeti denemek isterseniz, yeni Apple ID hesapları için yedi günlük ücretsiz deneme sürümünü buradan edinebilirsiniz.

Apple TV+'ı, iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Roku set üstü kutuları, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox ve daha birçok platformda kullanabilirsiniz. Ayrıca, Android ve Windows kullanıcıları da "tv.apple.com" adresindeki web tarayıcısı üzerinden izleme yapabilirler.

Eğer Messi'nin MLS maçlarını izlemek istiyorsanız, MLS Season Pass aboneliği ile TV uygulamasından da bunu yapabilirsiniz. Ayrıca, Messi'nin futbol kariyeri ve 2022 Katar Dünya Kupası hakkında bir başka belgeselin de ilerleyen bir tarihte Apple TV+'ta yayınlanacağı açıklandı.