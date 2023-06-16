Lionel Messi bir kariyer rekoru daha kırdı
Lionel Messi, Arjantin ile çıktığı hazırlık maçında kariyerinin en erken golünü kaydetti.
Lionel Messi, Arjantin'in Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında 79 saniyede attığı golle bir ilke imza attı.
Arjantin'i 1-0 öne geçiren bu gol Messi'nin kariyerinde attığı en erken gol olarak tarihe geçti.
35 yaşındaki yıldız, daha önce hiçbir maçın ilk iki dakikasında gol atmayı başaramamıştı.
Kariyerinde 800'den fazla golü bulunan Arjantinli yıldızın bu 79. saniyede kaydettiği gol sosyal medyada taraftarlarına ilgisine sebep oldu.
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