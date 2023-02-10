Lionel Messi depremzedeler için formasını bağışladı

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da sürdüren Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden Ronaldo, Dybala ve Bonucci'in formalarının satışıyla Ahbap Derneği'ne bağış yaptı.

Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin de imzalı formasıyla kampanyaya destek olacağını açıkladı.

Merih Demiral, Arjantinli yıldızın kampanyaya katıldığı şu sözlerle duyurdu:

"Sırada Lionel Messi var; Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!"

Sırada Lionel Messi var;



Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!



Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.

Lionel Messi ile iletişime geçip durumu anlatan @hakanc10 ve @gigiodonna1 'ya çok teşekkürler pic.twitter.com/6INZsnWaA8