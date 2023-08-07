Lionel Messi durdurulamıyor: Forma giydiği tüm maçlarda gol attı!

Leagues Cup'ta son 16 turunda Inter Miami ve FC Dallas karşı karşıya geldi. Normal süresi 4-4 biten maçta tur atlayan tarafı penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Inter Miami, adını çeyrek finale yazdırdı.

Inter Miami'ye transfer olduktan sonra forma giydiği her maçta gol atan Lionel Messi, Dallas maçında da fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız, Dallas karşısında 2 gol kaydederken Inter Miami formasıyla gol sayısını 7'ye yükseltti.

?? Messi yine attı??



?? ABD Lig Kupası son 16 turunda 2 gol atarak maçı uzatmalara taşıyan Arjantinli yıldız futbolcu, takımının bir üst tura çıkmasında etkili oldu.



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