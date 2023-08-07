Lionel Messi durdurulamıyor: Forma giydiği tüm maçlarda gol attı!

Inter Miami, Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası (Leagues Cups) son 16 turunda FC Dallas'ı maplup ederek çeyrek finale kaldı. Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Lionel Messi, forma giydiği her maçta gol atmış oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:23
Lionel Messi durdurulamıyor: Forma giydiği tüm maçlarda gol attı!
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Leagues Cup'ta son 16 turunda Inter Miami ve FC Dallas karşı karşıya geldi. Normal süresi 4-4 biten maçta tur atlayan tarafı penaltı atışları belirledi. 

Penaltı atışarında rakibine 5-4  üstünlük sağlayan Inter Miami, adını çeyrek finale yazdırdı.

MESSİ ATMAYA DEVAM EDİYOR 

Inter Miami'ye transfer olduktan sonra forma giydiği her maçta gol atan Lionel Messi, Dallas maçında da fileleri havalandırdı. 

Arjantinli yıldız, Dallas karşısında 2 gol kaydederken Inter Miami formasıyla gol sayısını 7'ye yükseltti.

 


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