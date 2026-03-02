Messi duble yaptı: Inter Miami, Orlando City karşısında geri döndü!

Inter Miami, Orlando City deplasmanda 4 golle kazandı. Maçın ilk yarım saatlik bölümünde 2 farklı üstünlüğü yakalayan Orlando City, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Mücadelenin 18. dakikasında ev sahibi ekip Marco Pasalic'in golüyle öne geçti ve Martin Ojeda, 24'te farkı ikiye çıkardı. Devreye Orlando City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle girilse de Inter Miami ikinci 45 dakikada geri dönüşe imza attı.
INTER MIAMI İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
Mateo Silvetti'nin golüyle 49'da farkı bire indiren Inter Miami, 57'de Lionel Messi'yle skoru eşitledi. Konuk ekipte Telasco Segovia, 85'te kaydettiği golle öne geçerken Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi 90'da skoru belirledi.
MLS'te Doğu Konferansı'nda yer alan Inter Miami, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederken Orlando City ikinci maçını da kaybetti. Ayrıca Orlando City'de Colin Guske, 88. dakikada kırmızı kart gördü.