Lionel Messi kararını verdi: İmzayı atıyor!

15 Temmuz 2023'te Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, ABD ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2025 sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldızın kararının ne olacağı merak konusuydu.

ESPN'de yer alan habere göre, Inter Miami'nin kaptanı Lionel Messi kulüpte kalmaya çok yakın. Sadece birkaç ayrıntı kaldığı ve kısa süre içinde Messi'nin ABD ekibiyle birkaç yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

75 MAÇTA 92 GOLE KATKI

38 yaşındaki Arjantinli, Inter Miami formasıyla 75 maça çıktı. Messi bu karşılaşmalarda 62 gol ve 30 asistlik skor katkısı sağladı.