Lionel Messi, Lyon maçında taraftarlarca yuhalandı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:12

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 12:12

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG) kendi evinde Lyon'u ağırladı. PSG, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken; Arjantinli yıldız Lionel Messi kendi taraftarınca yuhalandı.

Fransız devindeki geleceği tartışma konusu olan Messi, bir kez daha gündem oldu. PSG taraftarı Lyon karşısında alınan mağlubiyetin faturasını Arjantinli yıldıza kesti.

Taraftarlar mücadele öncesinde Messi'yi ıslıkladı. Karşılaşma sırasında köşe vuruşu kullanmaya giden Arjantinli, yine taraftarın ıslığıyla karşılaşınca üzüntü yaşadı.

"UTANÇ VERİCİ BİR GÖRÜNTÜ"

Eski Fransız futbolcu Thierry Henry, bir dönem Barcelona'da top koşturduğu Messi'ye destek çıktı ve taraftarların Arjantin'li olan futbolcuya olan tutumunu şöyle eleştirdi:

''Kendi taraftarın tarafından ıslıklanmak utanç verici. Takımın en iyi oyuncularından birisini ıslıklayamazsın. Messi bu sezon 13 gol ve 13 asist yaptı."

Ballon d'Or ödülünü 7 kez kazanmayı başaran yıldız futbolcu Lionel Messi, PSG formasıyla geçen sezonki istatistiğini şimdiden geride bırakmayı başardı. Messi, geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol ve 15 asist yaparken, bu sezon 33 mücadelede 18 gol, 15 asist kaydetti.