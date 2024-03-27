Lionel Messi'den emeklilik itirafı!

Arjantinli süper star Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Messi, olası emeklilik hakkında da konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:21
Lionel Messi'den emeklilik itirafı!
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Inter Miami'de oynayan Lionel Messi, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

BARCELONA'DAN AYRILMASI

Barcelona'dan ayrılmasının ardından o dönem Paris Saint-Germain'e imza atan Messi, "PSG'ye gittiğimde değişim zor oldu çünkü Barcelona'da çok iyi gidiyordum ve orada kalmayı planlıyordum. Ayrılmaya hazır değildim, her şey çok hızlı gelişti. Hayatımı kısa sürede yeniden inşa etmek zorunda kaldım. Başka bir ligi, başka bir kulübü, yeni bir soyunma odasını tanımam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK DÜŞÜNCESİ

36 yaşındaki Messi, emeklilik düşüncesiyle ilgili, "Artık performans gösteremediğimi, keyif almadığımı ya da arkadaşlarıma yardım edemediğimi hissettiğim an bırakacağımı biliyorum. Kendimi çok iyi eleştirim, ne zaman iyi oynadığımı, ne zaman kötü oynadığımı bilirim. O adımı atma zamanının geldiğini hissettiğimde, yaşımı düşünmeden atacağım. Kendi iyi hissederse, her zaman yarışmaya devam etmeye çalışacağım çünkü sevdiğim ve nasıl yapılacağını bildiğim şey bu" dedi.

DÜNYA KUPASI

Emeklilik sonrasını şu an için düşünmediğini söyleyen Arjantinli yıldız, Katar'daki Dünya Kupası zaferi için, "Bizim için, ailelerimiz ve tüm ülke için dünya şampiyonu olmak büyüleyiciydi ve ömür boyu bizimle kalacak. Şampiyon olmasaydık milli takımı bırakırdım ama neyse ki şampiyon olmayı ve Arjantin'e bir şampiyonluk daha kazandırdık" sözlerini sarf etti.

2023 yılından bu yana Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin MLS temsilcisiyle sözleşmesi Aralık 2025'te sona eriyor.


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