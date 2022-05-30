Lionel Messi'den Barcelona itirafı: Ayrılmayı hiç düşünmedim
Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini ancak durumun farklı bir şekilde geliştiğini itiraf etti.
Arjantin Milli Takımı'nın İtalya ve Brezilya ile oynayacağı maçlar için milli takım kampında bulunan Lionel Messi, TYC Sports'a açıklamalarda bulundu.
Messi, bu sezon taraftarların takıma yönelik protestolarıyla ilgili olarak, "Benim için de farklı bir deneyimdi. Barcelona'da oynarken başıma hiç böyle bir durum gelmemişti. Takımdaki oyunculara ve takımın profiline baktığımızda bu durumu anlayabiliyorum" açıklamasını yaptı.
2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek istediğini belirten Messi, "Bir önceki Dünya Kupası'ndan sonra birçok şeyi yeniden düşünmem gerektiğini söylemiştim. Gerçek şu ki 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı düşünüyorum ancak neler olacağını bekleyip göreceğiz. Barcelona'dan da ayrılacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim ama şu anda başka bir takımda forma giyiyorum. Futbol çok değişken. Dürüst olmak gerekirse net bir cevap veremiyorum" ifadelerini kullandı.
"BALLON D'OR'U BENZEMA KAZANMALI"
Karim Benzema'nın Ballon d'Or ödülünü hak ettiğini söyleyen yıldız oyuncu yeni sezon hazırlıkları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı:
"Bence Ballon d'Or'u kazanması için kimsenin şüphesi yok. Benzema inanılmaz bir yıl geçirdi. Son 16 turundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel bir performans gösterdi. Bence bu yıl Benzema kazanmalı. PSG ile yeni sezon çok farklı olacak. Şimdiden hazırlanmaya başladık. Kulübü ve şehri artık daha iyi biliyorum. Takım arkadaşlarımla soyunma odasında biraz daha rahatım."
Sezon başında ekonomik sebeplerden dolayı Barcelona'dan ayrılan ve Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, 34 maçta görev yaparken 11 gol ve 11 asist kaydetti.
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