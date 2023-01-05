Süper Lig devi Ozan Tufan ile anlaştı, Hull City'nin onayı bekleniyor!
İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ozan Tufan ile transfer konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş'ın Hull City'den yanıt beklediği iddia edildi.
Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak 3 milyon Euro bonservisle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Ozan Tufan için transfer iddiası ortaya atıldı.
Ocak ayında orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş'ın Ozan Tufan'la ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu. Transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ozan Tufan
OZAN TUFAN, BEŞİKTAŞ'I KABUL ETTİ!
NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Ozan, Beşiktaş’ın transfer teklifini kabul etti. Siyah-beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenilmişti.
Şenol Güneş
"OZAN'I BEĞENİYORUM"
Adana Demirspor karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, transferle ilgili önemli sözler sarf ederken Ozan Tufan transferine açık kapı bırakmıştı.
Ozan Tufan ile görüşüp görüşmediğine ilişkin gelen soruyu Şenol Güneş, şu şekilde cevaplandırmıştı:
“Ozan Tufan beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ben de okudum. Ozan’ı beğeniyorum iyi bir oyuncu. Samet’i sordular onu da beğeniyorum. Söylüyorum bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygı değer oyuncular. Şu an öyle bir şey yok.”
22 MAÇTA 4 GOL ATTI!
Milli futbolcu bu sezon Championship'te 22 maçta süre alırken 4 gol kaydetti. Bursaspor'da oynadığı dönem Şenol Güneş'in öğrencisi olan 27 yaşındaki futbolcu, deneyimli teknik direktörün A Milli Takım'dan da öğrencisiydi.
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