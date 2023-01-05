Rıdvan Dilmen canlı yayında uyardı: Böyle giderse ortalık karışır
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu uyaran Dilmen, "Barış Alper Yılmaz 2 haftadır gol atıyor. Böyle giderse ortalık karışır ben Kerem'e söyleyeyim... Formayı kaybedecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.
Kerem Aktürkoğlu
"TOPARLANMASI LAZIM"
Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz 2 haftadır gol atıyor. Böyle giderse ortalık karışır ben Kerem'e söyleyeyim... Formayı kaybedecek gibi duruyor. Toparlanması lazım" ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:
"OKAN BURUK'UN MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYOR"
"Galatasaray'ın daha da önde oynaması lazım. Rakibini minimum 30 dakika çıkartmaması lazım. 0-0'da ve geriye düşerlerse üstün oynuyorlar ama öne geçtikleri zaman üstünlüğü kaybediyorlar. Okan Buruk'un bunu anlayıp müdahale etmesi gerekiyor.
Okan Buruk
"ÖZEL HAYATINI İŞİNE YANSITIYOR"
Galatasaray'ın bu oyunla lider olması büyük bir başarı. Oyuncularda büyük bir form düşüklüğü seziyorum. Icardi problemli bir oyuncu. Özel hayatını işine yansıtıyor. Oynadığı zamanki verimi müthiş."
Mauro Icardi
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