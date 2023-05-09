Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinde tek engel isim!

Suudi Arabistan kulüpleri, Lionel Messi için servet ödemeye hazır bulunurken Arjantinli yıldızın teklifleri bekletmesinin tek bir nedeni olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:21
Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinde tek engel isim!
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Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi, geleceğiyle ilgili henüz karar vermiş değil.

PSG'den ayrılması beklenen Arjantinli yıldızın kariyerine ABD, Suudi Arabistan veya eski takımı Barcelona'da devam edeceği söyleniyor.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transfer olmasının önündeki tek engel ise eşi Antonela Roccuzzo olduğu iddia edildi.

Antonela Roccuzzo & Lionel Messi çifti

TEKLİFLERİ BEKLETİYOR

Antonela Roccuzzo'nun Suudi Arabistan'a taşınmak konusunda tereddüt yaşadığı belirtildi. Arjantinli yıldızın bu yüzden Suudi kulüplerinden gelen transfer tekliflerini beklettiği ifade edildi.

Basında, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Lionel Messi ile ciddi olarak ilgilendiği yazılmıştı.


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