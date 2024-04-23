Liste açıklandı... UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!

Türk hakem Halil Umut Meler, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:26
Liste açıklandı... UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!
Abone Ol google-news

UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Türk hakem Halil Umut Meler, listede yer aldı.

EURO 2024'te görev alacak hakemler şu şekilde:

Artur Soares Dias (Portekiz)

Jesús Gil Manzano (İspanya)

Marco Guida (İtalya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Ivan Kruzliak (Slovakya)

François Letexier (Fransa)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

HALİL UMUT MELER (TÜRKİYE)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Sandro Schärer (İsviçre)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clément Turpin (Fransa)

Slavko Vincic (Slovenya)

Felix Zwayer (Almanya)


Halil Umut Meler haberleri EURO 2024 haberleri avrupa futbol şampiyonası haberleri Almanya haberleri

İlgili Haberler

Eski hakemler, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Sivasspor'un penaltısında karar doğru mu?

Eski hakemler, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Sivasspor'un penaltısında karar doğru mu?
Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Koç ve Kartal'ın dar vizyonlarının bedeli'

Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Koç ve Kartal'ın dar vizyonlarının bedeli'
Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zekasıyla çekici olan 4 burç: Kıvrak zekalarıyla herkesi etkileri altına alabilirler...

Zekasıyla çekici olan 4 burç: Kıvrak zekalarıyla herkesi etkileri altına alabilirler...
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
Liste açıklandı... UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!

Liste açıklandı... UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!
Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’

Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’
Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?

Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Eski hakemler, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Sivasspor'un penaltısında karar doğru mu?

Eski hakemler, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Sivasspor'un penaltısında karar doğru mu?
Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?