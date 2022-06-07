Litvanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Haziran 2022 Salı, 10:20

Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Lüksemburg’a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek.

Karşılaşma 7 Haziran Salı (bugün) saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

KUNTZ YÖNETİMİNDE 8. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli Takımımız, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü. Ay Yıldızlılar, 2022'de ise 4. kez sahaya çıkacak. Milliler, bu yıl oynadıkları 3 mücadelede 2 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti.