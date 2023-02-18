Livakovic, Brezilya maçındaki forması ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eledikleri maçta giydiği forması ve eldivenlerini depremzedeler için bağışladı.
T.C. Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi Dominik Livakovic'in depremzedeler için bağışta bulunduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kıran, "Teşekkürler koca yürekli adam Livakovic. Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" ifadelerine yer verdi.
28 yaşındaki kaleci, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Brezilya - Hırvatistan karşılaşmasında kurtardığı penaltılarla takımını yarı finale taşımıştı.
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