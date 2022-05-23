Liverpool, 19 yaşındaki Portekizli Fabio Carvalho'yu transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 19 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu transfer etti.
İngiltere'de şampiyonluğu 1 puan ile kaçıran Liverpool, transferde ilk adımı attı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Liverpool, Fabio Carvalho'nun bu yaz kulübe katılacağını doğruluyor." denildi.
Açıklamada, Premier Lig'e yükselen Fulham'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcunun, 1 Temmuz'da resmi olarak Liverpool'a katılacağı belirtildi.
Carvalho, Fulham'ın bu sezon Premier Lig'e yükselmesine 36 maçta 10 gol atarak katkı verdi.
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