Liverpool 3 puana 90+9'da ulaştı!
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'ı Darwin Nunez'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+9'da Darwin Nunez attı.
Liverpool, ligde 63 puana yükseldi. Nottingham Forest, 24 puanda kaldı.
Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Nottingham Forest, Brighton deplasmanına gidecek.
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