Liverpool 3 puana 90+9'da ulaştı!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'ı Darwin Nunez'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:14
Liverpool 3 puana 90+9'da ulaştı!
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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+9'da Darwin Nunez attı.

Liverpool, ligde 63 puana yükseldi. Nottingham Forest, 24 puanda kaldı.

Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Nottingham Forest, Brighton deplasmanına gidecek.


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