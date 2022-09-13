Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı kulüp Ajax'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 12:04
Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı.

Alman hoca Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Ajax'ı ağırlayacak.

Saat 22:00'de başlayacak.zorlu mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ilk maçında Napoli'ye deplasmanda 4-1 mağlup olmuştu.

Ajax ise kendi sahasında Rangers'ı 4-0'lık skorla geçmişti.



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