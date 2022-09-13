Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı kulüp Ajax'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı.
Alman hoca Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Ajax'ı ağırlayacak.
Saat 22:00'de başlayacak.zorlu mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ilk maçında Napoli'ye deplasmanda 4-1 mağlup olmuştu.
Ajax ise kendi sahasında Rangers'ı 4-0'lık skorla geçmişti.
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