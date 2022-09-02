Liverpool, Arthur Melo'yu kiraladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalyan kulüp Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Arthur Melo'yu renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 12:40
Liverpool, Arthur Melo'yu kiraladı!
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Premier Lig takımlarından Liverpool, İtalyan ekibi Juventus'un futbolcusu Arthur Melo'yu kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Liverpool'un, Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo'yu 2022-23 sezonunun geri kalanı için Juventus'tan kiraladığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Melo'nun "Dünya futbolunda çok şey temsil eden bu harika formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum, bu bir rüya" ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkmıştı.


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