Liverpool - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:40
Liverpool - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.

Jugen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LİVERPOOL - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.


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