Manchester United, Liverpool'u liderlikten etti!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Arsenal, İngiltere Premier Lig'de averajla lider konuma yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 19:35
Manchester United, Liverpool'u liderlikten etti!
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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona ererken Liverpool'un gollerini 23. dakikada Luis Diaz ve 84. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

Manchester United'ın gollerini ise 50. dakikada Liverpool savunmasının hatasını değerlendiren Bruno Fernandes ve 67. dakikada sol çaprazdan uzak köşeye müthiş bir şut çeken Kobbie Mainoo kaydetti.


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