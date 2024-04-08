Liverpool yeni teknik direktörünü Portekiz'de buldu!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 18:42

Güncelleme: 08.04.2024 - 18:43

Jürgen Klopp'un sezon sonunda Liverpool ile yolları ayıracağını açıklamasının ardından Kırmızılar'ın yeni hocasının kim olacağı merak konusuydu. Premier Lig devinde koltuğa oturacak yeni hoca için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

LIVERPOOL'DAN AMORIM'E 3 YILLIK SÖZLEŞME

Gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Liverpool, Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim'e 3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde tarafların finansal şartlarda anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Ruben Amorim

'NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

Sporting ile Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa koşan 39 yaşındaki teknik direktör Ruben Amorim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili olarak, "Gelecek sezon Sporting'de kalacağımı garanti edemem. Bunu Xabi Alonso'nun söylediği gibi söyleyemem. Geleceğimi tartışmak için zamanımız var, bunu doğru zamanda yapacağız. Şimdi şampiyonluklar kazanmaya odaklanalım ve sonra ne olacağını göreceğiz" demişti.