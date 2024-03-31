Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalmıştı.
Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest maçından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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