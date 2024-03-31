Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:09

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:09

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalmıştı.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest maçından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.