Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:09
Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalmıştı. 

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest maçından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 


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