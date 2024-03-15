Liverpool'dan sahasında gol yağmuru!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Liverpool, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Sparta Prag'ı 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:17
Liverpool'dan sahasında gol yağmuru!
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Liverpool ile Sparta Prag karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Liverppol 6-1 kazandı. 

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Darwin Nunez, 8. dakikada Bobby Clark, 10. dakikada Muhammed Salah, 14 ve 55. dakikada Cody Gakpo, 48. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. 

Sparta Prag'ın tek golü 42. dakikada Veljko Birmancevic'ten geldi. 

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 5-1 kazanan Liverpool, bu maçıda 6-1 kazanarak toplam 11-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.


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