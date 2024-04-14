Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'de başlayacak.
LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta Manchester United deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Crystal Palace ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'e 4-2 mağlup olmuştu.
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