Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:51
Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'de başlayacak.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta Manchester United deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Crystal Palace ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'e 4-2 mağlup olmuştu.


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