Liverpool'da Arne Slot dönemi sona erdi

Premier Lig'deki şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Liverpool'da teknik direktör değişimi yaşanacak. Geride kalan sezonda alınan kötü sonuçların ardından Arne Slot sık sık eleştirilmiş ve ayrılığı gündeme gelmişti.

ARNE SLOT'LA YOLLAR AYRILDI

Ligdeki ve diğer kupalardaki kötü performansa rağmen Liverpool Arne Slot'la yola devam ederken sezonun tamamlanmasının ardından sürpriz bir karar alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollandalı teknik direktörle yollar ayrıldı. Liverpool'un paylaşımında, "Arne Slot'la yollarımız ayrıldı ve yeni teknik direktör arama süreci başladı. Premier Lig şampiyonu olarak aramızdan ayrılıyor. Ona en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

LIVERPOOL KARNESİ

Jürgen Klopp'un ayrılığının ardından Liverpool'un başına geçen Arne Slot, ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Bu sezon Premier Lig'i 5. sırada tamamlayan Merseyside ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint Germain'e, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye, Lig Kupası 4. turunda ise Crystal Palace'a elenmişti.

YERİNE IRAOLA GELİYOR

Slot'la yolların ayrılmasının ardından yerine geçebilecek en güçlü ismin Andoni Iraola. Bournemouth'la tarihi bir sezon yaşayan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takıma veda eden Iraola'nın Liverpool'un yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Andoni Iraola, Bournemouth'la sezonu altıncı sırada tamamlamış ve kulübü ilk kez Avrupa kupalarına taşımıştı. Milan'ın da gündemine gelen ancak İtalyan ekibi reddeden 43 yaşındaki teknik direktör daha önce Rayo Vallecano, CD Mirandes ve AEK Larnaca'da da çalıştı.