Liverpool'dan Salah'ın rekor maçında beraberlik

24.05.2026 20:20:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Liverpool, sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maç 1-1 tamamlandı.

Liverpool, Curtis Jones'ın golüyle 58. dakikada 1-0 öne geçti. Brentford'un beraberlik golünü 64. dakikada Kevin Schade attı.

MOHAMED SALAH REKORLA VEDA ETTİ

Liverpool'da Mohamed Salah ve Andrew Robertson, son maçlarına çıktı ve taraftarlara veda etti.

Salah, Liverpool ile çıktığı son maçta Jones'un golünün asistini yaptı. Mısırlı yıldız, Steven Gerrard'ın rekorunu geride bıraktı ve 93 asistle Liverpool formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool 60, Brentford 53 puanla sezonu bitirdi.

Galibiyet yetmedi: Premier Lig'den düşen son takım belli oldu İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United, Leeds United karşısında 3-0 kazanmasına rağmen küme düşmekten kurtulamadı. West Ham United, ligden düşen son takım oldu.
Sezon sonu yollar ayrılacak... Liverpool'da Salah'ın yerine 5 aday! İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sezon sonunda yıldızı Mohamed Salah'la yollarını ayıracak. 9 yılın ardından takıma veda etmeye hazırlanan Salah'ın yerine geçebilecek isimle ilgili Liverpool'un gündeminde 5 futbolcu yer alıyor.
Liverpool'dan Mohamed Salah'a duygusal veda Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak Mohamed Salah için veda mesajı yayımladı.