Liverpool'dan Salah'ın rekor maçında beraberlik

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maç 1-1 tamamlandı.

Liverpool, Curtis Jones'ın golüyle 58. dakikada 1-0 öne geçti. Brentford'un beraberlik golünü 64. dakikada Kevin Schade attı.

MOHAMED SALAH REKORLA VEDA ETTİ

Liverpool'da Mohamed Salah ve Andrew Robertson, son maçlarına çıktı ve taraftarlara veda etti.

Salah, Liverpool ile çıktığı son maçta Jones'un golünün asistini yaptı. Mısırlı yıldız, Steven Gerrard'ın rekorunu geride bıraktı ve 93 asistle Liverpool formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool 60, Brentford 53 puanla sezonu bitirdi.