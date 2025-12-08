Liverpool'da kriz büyüyor: Salah için resmi açıklama bekleniyor!

Premier Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Liverpool’da takımın yıldız ismi Mohamed Salah’la ilgili kriz yaşanıyor.

Ligde son oynanan ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlanan Leeds United maçında süre almayan Salah, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oynamamasından dolayı mutsuz olduğunu dile getirmişti.

Salah açıklamasında teknik direktör Arne Slot’la aralarında herhangi bir iletişim olmadığına dikkat çekerek, "Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum" demişti.

Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Inter’le deplasmanda karşılaşacak Liverpool’da Salah’ın kadroda olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Arne Slot’un düzenleyeceği basın toplantısında Salah’la yaşanan olay hakkında konuşması beklenirken Athletic, krizin ardından yaşananları paylaştı.

Haberde, Salah’ın Leeds United maçından sonra yaptığı açıklamaların kulübün üst düzey isimleri için sürpriz olmadığı ancak Slot hakkındaki sözlerinin fazla olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Takımdaki bazı isimlerin, Salah’ın cuma günü Leeds United maçına yedek başlayacağını öğrendikten sonra böyle bir açıklamaya hazırlıklı olduğuna dikkat çekildi.

Kulübün sahibi Fenway Sports Group, son dönemde takımla ilgili tartışmalara ve kötü sonuçlara rağmen teknik direktör Arne Slot'a olan inancını sürdürdüğü aktarıldı.

Ek olarak Salah'la şu anda Suudi Arabistan Ligi ve MLS kulüplerinin yoğun bir şekilde ilgilendiği kaydedildi. Salah, Premier Lig’de hafta sonu oynanacak Brighton maçının ardından Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı’nın kampına katılacak.

Salah'ın yarınki Inter ve 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak Brighton'la oynanacak maçlarda kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Liverpool’a 2017’de İtalya Serie A ekibi Roma’dan transfer olan Mohamed Salah, kontratını yazın 2027’ye kadar uzatmıştı. Salah, Merseyside ekibinde 420 maça çıkarken 250 gol ve 116 asist kaydetti.

Liverpool formasıyla 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, İngiliz ekibinde Premier Lig (2), Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası, Lig Kupası, F.A. Cup (2) ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.