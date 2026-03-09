Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarına çağrı!

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarına çağrı!

9.03.2026 10:12:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi taraftarına çağrı!

Liverpool, Galatasaray maçı öncesi açıklama yaptı. İngiliz ekibi, taraftarına ramazan ayı hassasiyeti çağrısında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Liverpool, taraftarına "ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, kutsal ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başladığı belirtilerek, "Bu süre zarfında Müslümanlar şafaktan gün batımına kadar oruç tutarlar. Yasal olarak çok az şey yasak olsa da yerel gelenek ve göreneklere saygı göstermek büyük önem taşır. En önemli yazılı olmayan kural, gündüz saatlerinde kamusal alanlarda yemek yemek veya içecek tüketmenin hoş karşılanmamasıdır. Ziyaretçilerin gündüz yemek yemesi veya içmesi yasak değildir, ancak kamusal alanlarda dini gelenek ve uygulamalara saygı göstermek adet olarak kabul edilir. Barlar ve restoranlar açık kalmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray-Liverpool maçı, 10 Mart Salı günü, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Galatasaray-Liverpool maçına tartışmalı hakem!
Galatasaray-Liverpool maçına tartışmalı hakem! Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi evinde oynayacağı Liverpool maçının hakemi açıklandı.
Spor yazarlarından Galatasaray yorumu: 'Kalite farkını çok net gördük'
Spor yazarlarından Galatasaray yorumu: 'Kalite farkını çok net gördük' Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Spor yazarları sarı-kırmızılı takımın derbi performansını kaleme aldı.
Galatasaray maçının ardından paylaşım yapmıştı... İlkin Aydın'dan Ebrar Karakurt'a yanıt!
Galatasaray maçının ardından paylaşım yapmıştı... İlkin Aydın'dan Ebrar Karakurt'a yanıt! Eczacıbaşı Dynavit'in Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti maç sonrası Ebrar Karakurt'un paylaşımları ve Galatasaraylı taraftara verdiği bir cevap gündem olmuştu. Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın da yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'a bir gönderme yaptı.