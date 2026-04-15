Liverpool direnemedi: PSG, İngiltere'de yarı final biletini kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Liverpool, PSG'yi konuk etti.
Anfield'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan PSG, toplam skorda 4-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.
DEMBELE'DEN DUBLE
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede PSG'ye galibiyeti getiren golleri 73. ve 90+1. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken toplam skorda 4-0 galip gelen PSG, adını yarı finale yazdırdı.
Luis Enrique'nin ekibi, yarı finalde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 15 Nisan Çarşamba günü Real Madrid, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek.