Liverpool direnemedi: PSG, İngiltere'de yarı final biletini kaptı!

15.04.2026 00:12:00
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Liverpool, PSG'yi konuk etti.

Anfield'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan PSG, toplam skorda 4-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

DEMBELE'DEN DUBLE

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede PSG'ye galibiyeti getiren golleri 73. ve 90+1. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken toplam skorda 4-0 galip gelen PSG, adını yarı finale yazdırdı. 

Luis Enrique'nin ekibi, yarı finalde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 15 Nisan Çarşamba günü Real Madrid,  2-1 yenildiği maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek. 

