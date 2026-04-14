Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk PFDK'ye sevk edildi!

14.04.2026 22:38:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29. haftasındaki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Açıklamada gerekçe olarak "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle olduğu belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

