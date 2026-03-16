Galatasaray maçı öncesi Szoboszlai'den takımına eleştiri! 'Böyle devam edersek...'

16.03.2026 11:34:00
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Tottenham'la berabere kaldı. Liverpool'da Dominik Szoboszlai, takımın performansını eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

İngiltere Premier Lig'de sezonun 30. haftasında Liverpool, Anfield'da Tottenham'ı konuk etti. Ligde zirvenin uzağında kalan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Liverpool, ilk yarıda Dominik Szoboszlai'nin golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Büyük bir bölümünü önde götürdüğü maçta son dakikalarda yediği golle Tottenham'la berabere kalan Liverpool'da Szoboszlai, maçın ardından takımla ilgili eleştirilerde bulundu.

Sky Sports'a konuşan Szoboszlai, "Uyanmamız gerekiyor çünkü böyle devam edersek, Konferans Ligi'yle yetinmemiz gerekecek. Bunun neden olduğunu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yine son dakikada bir gol, bu sezon kaç kez olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre Liverpool, Premier Lig'de bu sezon 90. ve sonrasındaki dakikalarda kalesinde 8 gol gördü. Bunun, 2010-11 sezonundaki 7 gollük rekorun ardından en yüksek sayı olduğu ve her golün puan kaybına yol açtığı belirtildi.

Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi son dakika darbesi!
Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi son dakika darbesi! Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.
Spor yazarları Galatasaray - Liverpool maçını yorumladı: 'Çok ama çok büyük iş'
Spor yazarları Galatasaray - Liverpool maçını yorumladı: 'Çok ama çok büyük iş' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Dursun Özbek: 'Liverpool’da güzel bir maç olacak'
Dursun Özbek: 'Liverpool’da güzel bir maç olacak' Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftarda bir araya gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Liverpool maçına hazırlandıklarını belirterek, “İnşallah Liverpool’da güzel bir maç olacak” dedi.