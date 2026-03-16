Galatasaray maçı öncesi Szoboszlai'den takımına eleştiri! 'Böyle devam edersek...'

İngiltere Premier Lig'de sezonun 30. haftasında Liverpool, Anfield'da Tottenham'ı konuk etti. Ligde zirvenin uzağında kalan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Liverpool, ilk yarıda Dominik Szoboszlai'nin golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Büyük bir bölümünü önde götürdüğü maçta son dakikalarda yediği golle Tottenham'la berabere kalan Liverpool'da Szoboszlai, maçın ardından takımla ilgili eleştirilerde bulundu.

Sky Sports'a konuşan Szoboszlai, "Uyanmamız gerekiyor çünkü böyle devam edersek, Konferans Ligi'yle yetinmemiz gerekecek. Bunun neden olduğunu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yine son dakikada bir gol, bu sezon kaç kez olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre Liverpool, Premier Lig'de bu sezon 90. ve sonrasındaki dakikalarda kalesinde 8 gol gördü. Bunun, 2010-11 sezonundaki 7 gollük rekorun ardından en yüksek sayı olduğu ve her golün puan kaybına yol açtığı belirtildi.