Galatasaray MCT Technic Boogie Ellis'i kadrosuna kattı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, ABD'li guard Boogie Ellis'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray MCT Technic, skorer kimliği, dış şut tehdidi ve oyun kurucu özellikleriyle öne çıkan Amerikalı guard Boogie Ellis ile anlaşarak oyuncuyu sezon sonuna kadar sarı kırmızılı renklerimize bağladı.

1,90 metre boyundaki Ellis, skor üretme becerisi, oyun temposunu yönlendirebilmesi ve çok yönlü oyun kurucu özellikleriyle takımımıza güç katacak. NBA organizasyonlarında ve Avrupa basketbolunda edindiği tecrübeyle dikkat çeken Amerikalı oyuncu Boogie Ellis'e başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz."