Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool, Florian Wirtz transferini bitiriyor!

Liverpool, Florian Wirtz transferini bitiriyor!

13.06.2025 16:02:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Liverpool, Florian Wirtz transferini bitiriyor!

Liverpool'un Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'i kadrosuna kattığı iddia edildi.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) şampiyonu Liverpool, Alman 1. Lig (Bundesliga) takımı Bayer Leverkusen'den 22 yaşındaki Florian Wirtz'i transfer etti.

ABD televizyon kanalı ESPN'de yer alan habere göre, Liverpool, Alman orta saha oyuncusunun transferini gerçekleştirdi.

İngiliz ekibinin, Wirtz'in bonservisi için Bayer Leverkusen'e 116 milyon Sterlin'lik (136 milyon Euro) bir bedel ödeyeceği ve bu miktarın Liverpool için rekor olacağı belirtildi.

Alman milli oyuncu, Leverkusen formasıyla birer Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bu arada Liverpool da Wirtz'in transferiyle ilgili habere sitesinde yer verdi.

İlgili Konular: #liverpool #Florian Wirtz

İlgili Haberler

Bayer Leverkusen'e Florian Wirtz'ten kötü haber!
Bayer Leverkusen'e Florian Wirtz'ten kötü haber! Almanya 1. Futbol Ligi ekibi (Bundesliga) Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'in sakatlık durumu belli oldu.
Florian Wirtz'ten transfer kararı: Avrupa devleri peşinde!
Florian Wirtz'ten transfer kararı: Avrupa devleri peşinde! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 22 yaşındaki yıldız oyuncu Florian Wirtz'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğine karar verdiği iddia edildi.
Florian Wirtz için rekabet büyüyor!
Florian Wirtz için rekabet büyüyor! Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz için Bayern Münih'in ardından Manchester City'nin de devreye girdiği iddia edildi.