Liverpool ile Dominik Szoboszlai imzaya yakın

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un, Almanya Bundesliga kulübü RB Leipzig forması giyen Macar futbolcu Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 16:18
Liverpool ile Dominik Szoboszlai imzaya yakın
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool kadrosuna bir önemli yıldızı daha kattı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, RB Leipzig forması giyen Macar yıldız Dominik Szoboszlai ile anlaşmaya vardı. Haberde Liverpool'un, Alman ekibine bu transfer için 70 milyon Euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.

Dominik Szoboszlai

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki futbolcunun, Merseyside ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Orta saha ve kanatlarda görev alan Szoboszlai geçen sezon Leipzig ile 46 maçta 10 gol 13 kaydetmişti.

Liverpool'un resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.


Dominik Szoboszlai liverpool transfer RB Leipzig

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