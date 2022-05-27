Liverpool ile Real Madrid 9. randevuda

27 Mayıs 2022 Cuma, 14:03

Liverpool ile Real Madrid, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 9. maça çıkacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiltere'nin Liverpool takımı ile İspanyol ekibi Real Madrid, yarın TSİ 22.00'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta karşılaşacak.

Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid 14. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

İki takım daha önce 8 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Real Madrid, 3'ünü Liverpool kazandı. Bir maç ise berabere bitti. Real Madrid 10, Liverpool ise 8 gol attı.

ÜÇÜNCÜ LIVERPOOL-REAL MADRID FİNALİ

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 3. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak.

Taraflar arasındaki ilk final karşılaşması, 1981'de Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Fakat Real Madrid 2018'de rövanşı aldı. Madrid ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalden Bale'in (2) ve Benzema'nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

1981'deki Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, o karşılaşmadan sonra çıktığı 7 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018) de kazandı.

SON RANDEVU GEÇEN YIL

İki takım son olarak 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan ilk ayağı 3-1 kazandı. Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki rövanş maçı ise 0-0 bitti.

Şampiyonlar Ligi 2014-15 sezonu gruplarında Real Madrid, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0, sahasındaki müsabakayı da 1-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

ANCELOTTI REKOR PEŞİNDE

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te Liverpool'a karşı yaşadı.

Turnuvadaki 5. finaline çıkacak 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşması halinde Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirecek.

Liverpool'u 2015'ten bu yana çalıştıran Alman Jürgen Klopp ise kupadaki tek şampiyonluğunu 2019'da elde etti. 54 yaşındaki Klopp, 2013 (Borussia Dortmund), 2018 ve 2019'dan sonra 4. finaline çıkmaya hazırlanıyor.

Klopp, Şampiyonlar Ligi'ni 3 yıldır kazanan (2019, 2020: Hansi Flick, 2021: Thomas Tuchel) Alman teknik direktörlerin serisini uzatmayı umuyor.

REAL MADRID'İN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 44 resmi maç yaptı. Bunların 17'sini kazanan İspanyol ekibi, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 61 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 52 gol gördü.

LIVERPOOL'UN İSPANYOLLARA KARŞI KARNESİ

İspanyol takımlarıyla 48 defa karşılaşan Liverpool, bunların 18'ini kazandı. 17 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin 13 maçı da berabere bitti.

Liverpool bu müsabakalarda 62 gol attı ve 56 gol yedi.