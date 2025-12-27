Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool kazanma serisini sürdürdü

27.12.2025 20:13:00
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, Wolverhampton'ı sahasında 2-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, Wolverhampton'ı konuk etti.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-1 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 41'de Ryan Gravenberch ve 42'de Florian Wirtz'ten geldi.

Wolves'in tek golünü ise 51'de Santiago Bueno attı.

Liverpool'un ikinci golünü atan Alman futbolcu Florian Wirtz, 23. maçında Liverpool kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Liverpool, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligdeki puanını 32'ye yükseltirken Wolves, 2 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig'de gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Wolverhampton ise Manchester United deplasmanında puan arayacak.

