20.12.2025 22:54:00
Tottenham, 9 kişi kaldı: Liverpool 2 golle kazandı!

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, 9 kişi kalan Tottenham'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'a konuk oldu. Mücadeleyi Liverpool, 2-0 kazandı.

Liverpool mücadelede galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Alexander Isak ve 66. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Ev sahibi Tottenham'ın tek golünü 83. dakikada Richarlison kaydetti.

Tottenham'da Xavi Simons, 33. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligdeki üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 29'a yükselterek 5. sıraya yerleşti.

Ligde üst üste 2. yenilgisini alan Tottenham, 22 puanla 13. sırada yer aldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, galibiyeti bulunmayan Wolverhampton'u ağırlayacak. Tottenham, Crystal Palace'a konuk olacak.

